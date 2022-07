Corinthians e Flamengo têm grande alcance nas redes sociais e protagonizam clássico fora de campo

Corinthians e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Além da rivalidade em campo, os dois clubes mais populares do Brasil também disputam um clássico nas redes sociais e são donos do maior alcance e visibilidade nas principais plataformas digitais, como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube.

Segundo a pesquisa do Ibope Repucom, divulgada na última quarta-feira, o Rubro-Negro lidera o ranking de novas inscrições do primeiro semestre de 2022, com 2,7 milhões a mais nas cinco principais mídias sociais. Já o Alvinegro ocupa a terceira posição, atrás também do Vasco, com 1,7 milhão de novos inscritos entre janeiro e junho deste ano.

Somando apenas Twitter, Instagram e Tik Tok, por exemplo, os dois juntos possuem quase 45 milhões de seguidores. O levantamento também divulgou o recorte do mês de junho, que teve o Flamengo na liderança (433 mil novas inscrições) e o Corinthians logo atrás (370 mil). Além das torcidas de massa, o momento dos times também influencia para este aumento de engajamento na internet.

Nesta semana, ambos garantiram classificação às quartas de final da Copa Libertadores da América e vão se enfrentar. Após a vitória nos pênaltis diante do Boca, na Bombonera, o Corinthians fez um post no Twitter com uma foto do atacante Benedetto na carteirinha da Gaviões da Fiel, torcida organizada do clube, como uma provocação ao jogador que desperdiçou duas penalidades na mesma decisão. A publicação se tornou a mais curtida da história do Corinthians na rede social, com mais de 160 mil likes.

Apesar desses números expressivos, na visão de Renê Salviano, CEO da agência de marketing esportivo Heatmap e com vasta experiência em captação de patrocínios e projetos especiais em esportes, ter uma numerosa torcida é um grande ativo, ainda mais se tiver capilaridade por todo país, mas não é o único indicador para obter lucratividade na internet.

“Acredito que estudar bem as marcas e seus objetivos ao levar um projeto digital é o principal a se fazer. O próprio engajamento pode surgir desta conexão. A receita no digital não vem apenas da força do número de seguidores, podemos considerar sempre a gestão das mídias, criatividade, timing adequado e claro, um bom estudo das marcas que estão sendo conectadas” conclui o especialista.

Armênio Neto, especialista em geração de receitas na indústria esportiva, segue uma linha de raciocínio parecida. "O volume de torcedores e potenciais seguidores é o melhor ponto de partida possível, mas é preciso saber o que fazer com esse potencial. Dos conteúdos em si à geração de outras receitas, como venda de produtos. Os grandes clubes sabem disso e têm equipes competentes nesse sentido. A próxima fronteira é conseguir monetizar de verdade através destes canais".

Na visão dos especialistas, hoje em dia há um entendimento maior por parte dos clubes sobre a importância de aproveitar melhor as redes sociais, sobretudo no campo dos negócios. Além desse fator, os torcedores parecem interagir e participar cada vez mais nas plataformas oficiais dos times na Internet.

De acordo com os dados mais recentes do Ibope Repucom, o volume de novos seguidores nas contas oficiais das equipes brasileiras disparou em 2022. O primeiro semestre do ano registrou cerca de 15,6 milhões de inscrições nas cinco principais mídias sociais.

Na opinião de Bernardo Pontes, especialista em marketing esportivo e sócio da BP Sports, é indispensável aos clubes o investimento em redes sociais. “Estruturar equipes de geração de conteúdo é fundamental nos dias atuais. Quem não investir no digital irá ficar pelo caminho. Conteúdo é o novo petróleo, fortalecer isso só traz vantagens para as equipes. Ao se aproximar da torcida e crescer nas redes, há inúmeras possibilidades de geração de receitas”, finaliza Pontes.

Ranking Geral (07/07/2022):

Somando Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok e YouTube

1. Flamengo: 46.489.574

2. Corinthians: 28.212.177

3. São Paulo: 18.551.960

4. Palmeiras: 15.894.281

5. Vasco: 11.073.503

6. Santos: 10.125.812

7. Grêmio: 9.524.533

8. Atlético-MG: 9.410.359

9. Cruzeiro: 8.566.824

10. Internacional: 6.773.932

11. Fluminense: 5.029.642

12. Botafogo: 4.266.151

13. Ceará: 3.088.965

14. Fortaleza: 2.977.712

Corinthians:

Twitter: 7.122.177

Instagram: 7,6M

Tik Tok: 1,8M

Facebook: 10M

Youtube: 1,69M

Total: 28.212.177

Flamengo:

Twitter: 9.256.011

Instagram: 13,7M

Tiktok: 4,8M

Facebook: 12.233.563

Youtube: 6,5M

Total: 46.489.574