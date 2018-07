Corinthians e Fluminense ajustam detalhes para 'trocar' Júnior Dutra por Douglas

O Corinthians está próximo de acertar o empréstimo do volante Douglas, que está no Fluminense, e em troca, o time carioca ficará com o atacante Júnior Dutra. Embora as duas negociações estejam ocorrendo ao mesmo tempo, os clubes garantem que são conversas paralelas, logo, uma não depende da outra.

Júnior Dutra, reserva de Osmar Loss no Corinthians, já nem treinou no gramado do CT Joaquim Grava, nesta segunda-feira. Quanto a Douglas, ele era titular do Fluminense, mas foi sacado do time pelo técnico Marcelo Oliveira no jogo-treino realizado no último sábado, contra o Madureira, justamente por causa das negociações.

Os clubes acertam detalhes quanto ao tempo de contrato e valor fixado para a compra dos direitos econômicos dos atletas. O volante Paulo Roberto, do Corinthians, também chegou a ser especulado no clube carioca, mas o jogador não se mostrou motivado a sair.

Júnior Dutra chegou ao Corinthians no fim do ano passado, após se destacar no Avaí, mas nunca conseguiu se firmar e deve ter ainda mais dificuldades com as chegadas de Roger e Jonathas e o jovem Matheus Matias tendo maiores oportunidades. No Flu, ele é uma nova opção para o ataque, onde Marcelo Oliveira conta apenas com o garoto Pedro como opção.

Já Douglas pode ser uma opção para o lugar de Maycon, que foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O volante tem 21 anos e apareceu com destaque no Fluminense. Confirmado o acerto, ele será o terceiro reforço do Corinthians desde a paralisação do Campeonato Brasileiro. Antes, o clube já havia acertado com o atacante Jonathas e com o lateral-esquerdo Danilo Avelar.