Corinthians e Fluminense prometem jogo aberto na decisão da Copinha

SÃO PAULO - Maiores campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior e donos dos melhores ataques da atual edição do torneio, Corinthians e Fluminense prometem um jogo aberto e bastante ofensivo nesta quarta-feira, às 10h, no Pacaembu, na decisão da competição.

Sete vezes campeão, o Corinthians será o sexto time a terminar a Copinha com 100% de aproveitamento se vencer sem a necessidade da disputa de pênaltis. Se isso acontecer, a equipe também superará a campanha de 1991 da Portuguesa, até agora a melhor da história. Naquele ano, a Lusa foi campeã com nove vitórias e saldo de 27 gols. O time acumula sete vitórias e também tem 27 gols de saldo (marcou 28 e sofreu um).

“Sinto nosso time bastante preparado, jogando sério o tempo todo. Os garotos estão com muita vontade de conquistar o título e acredito que não deixarão essa oportunidade escapar”, disse o técnico Narciso. Será a sua segunda decisão de Copinha. Em 2010, ele perdeu com o Santos para o São Paulo.

Os destaques do Corinthians são o lateral-esquerdo Denner, o meia Matheuzinho e o atacante Douglas, que ocupa o terceiro lugar na artilharia da competição, com seis gols. À frente dele estão Valdivia, do Rondonópolis-MT, com oito gols, e Alex, do Coritiba, com sete.

Apesar de não ter uma campanha tão arrebatadora quanto a do Corinthians, o Flu também chegou em grande forma à final. O time, que já venceu a Copinha cinco vezes, mas há 23 anos não é campeão, perdeu só uma partida. Em seus últimos três jogos, o Tricolor manteve média de quatro gols por partida.

“Temos um padrão de jogo estabelecido e gostamos de jogar com formações mais ofensivas. Esperamos que contra o Corinthians possamos impor esse padrão. Sabemos que cada jogo tem uma história, mas não vamos mudar o nosso estilo por causa do adversário”, prometeu o técnico Marcelo Veiga.

As maiores promessas do Flu são o atacante Marcos Júnior, os meias Higor e Eduardo e o zagueiro Wellington.

CORINTHIANS X FLUMINENSE

Corinthians - Matheus; Cristiano, Antônio Carlos, Marquinhos e Denner; Anderson, Gomes, Giovanni e Matheuzinho; Douglas e Leonardo. Técnico: Narciso

Fluminense - Silézio; Fabinho, Wellington, Léo Lelis e Fernando; William, Rafinha, Higor e Eduardo; Marcos Júnior e Michael. Técnico: Marcelo Veiga

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Horário: 10h

Local: Pacaembu.

TV: Globo, Band, SporTV, BandSports e ESPN Brasil

Rádio: Estadão ESPN - AM 700 - FM 92,5