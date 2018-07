Corinthians e Inter decidem fora de casa na Copa do Brasil

RIO - A CBF definiu nesta quinta-feira, através de sorteio, a ordem dos mandos de campo das partidas da terceira fase da Copa do Brasil. Entre os principais favoritos ao título, apenas Corinthians e Internacional terão a desvantagem, pelo menos na teoria, de definir a vaga às oitavas de final fora de casa. As datas previstas para estes confrontos são 23 e 30 de julho e 6 e 13 de agosto.

O Corinthians iniciará a disputa com o Bahia em São Paulo, provavelmente no Itaquerão, e decidirá em Salvador, na Arena Fonte Nova. Já o Internacional ainda espera para conhecer seu adversário, que sairá do duelo entre Ceará e Chapecoense. O certo é que o time gaúcho fará a primeira partida em casa, no Beira-Rio.

Por outro lado, Vasco, Palmeiras, Fluminense e São Paulo terão a vantagem de definir a classificação em casa. O Vasco define a vaga com a Ponte Preta em São Januário. Já o Palmeiras receberá o Avaí no Pacaembu. O Fluminense pega o América-RN no Maracanã. Por fim, no Morumbi, o São Paulo enfrentará quem passar de Figueirense x Bragantino.

Entre os que podem decidir em casa, também está o Santos, que define nesta quinta sua classificação contra o Princesa do Solimões. Se passar, enfrentará o Londrina, com a primeira partida sendo disputada no Estádio do Café e a segunda, na Vila Belmiro.

As dez equipes que avançarem nos confrontos de terceira fase estarão garantidas nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando os clubes que disputaram a Libertadores entrarão na competição. São eles: Cruzeiro, Grêmio, Atlético-PR, Botafogo, Flamengo e Atlético-MG.

Confira os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil:

Ponte Preta x Vasco

ABC x Novo Hamburgo

Londrina x Santos ou Princesa do Solimões

Avaí x Palmeiras

América-RN x Fluminense

Corinthians x Bahia

Santa Rita-AL x Santa Cruz ou Botafogo-PB

Figueirense ou Bragantino x São Paulo

Coritiba x Sport ou Paysandu

Internacional x Ceará ou Chapecoense