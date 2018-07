Corinthians e Milan estão bem perto de um acordo por Pato

SÃO PAULO - Corinthians e Milan finalmente chegaram a um acordo para a transferência do atacante Alexandre Pato para o Brasil. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, reunião entre a diretoria do Corinthians e Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, deixou praticamente tudo acertado para a venda de 50% dos direitos federativos do jogador por 15 milhões de euros (R$ 40,6 milhões). Fonte da diretoria do Corinthians, que preferiu o anonimato, disse nesta quarta ao Estado que eles estão bastante confiantes na definição do negócio e que, a pedido da diretoria do Milan, o eventual acordo só será anunciado em janeiro.

Segundo o site italiano, o clube avalia que a contratação de Pato foi um bom negócio até 2010, depois de ele ter sido contratado em 2007, por US$ 30 milhões (valores da época), com apenas 17 anos. Uma série de lesões e partidas com pouco brilho do jogador, aliada à crise financeira por que passa o Milan, levaram o clube italiano a estudar com carinho a oferta corintiana.

Em São Paulo, Alexandre Pato confia que se recuperará defitivamente da série de lesões musculares que vem enfrentando, poderá disputar uma boa Copa Libertadores e se transformar definitivamente em um dos candidatos a representar o Brasil na Copa do Mundo de 2014.

"Muita gente sabe do potencial de Pato dentro de campo. É um jogador excepcional. Nossos departamentos médico e de fisioterapia já acompanham o Pato há um bom tempo. Espero que na primeira semana de janeiro a gente possa dar esse presente ao corintiano", disse à Rádio Estadão ESPN o diretor-adjunto do Corinthians Duílio Monteiro Alves, que preferiu ainda manter a cautela sobre a oficialização do negócio.