Corinthians é multado por descarte irregular de entulho

O lixo aterrou uma área de preservação de 30 mil metros quadrados. Pela manhã, a Companhia de Saneamento Ambiental (Cetesb) também informou que a obra do CT está embargada desde esta quinta-feira, após autuação da Polícia Ambiental. O órgão diz que as obras não possuem licença ambiental, apesar de a direção do clube argumentar ter a licença do Departamento de Água e Energia Elétrica (Daee).

O lixão clandestino ao lado do novo CT também virou alvo de inquérito policial (53/10) na Delegacia Estadual de Meio Ambiente. O médico do clube e responsável pelas obras, Joaquim Grava, confirma ter recebido a multa de R$ 990 mil em abril, mas diz ter recorrido. "Ali é uma área do governo do Estado, não da Prefeitura", disse Grava.

O médico também admitiu estar esperando a licença da Cetesb, mas disse que a autorização do Daee permite a continuidade do empreendimento. "As obras continuam", disse o dirigente alvinegro, que diz também ser vítima do descarte de entulho ao lado do futuro CT. "Nós até já estávamos removendo a sujeira. Nossa obra não produz entulho nenhum", acrescentou Grava.

Ao contrário do que havia informado ontem a Subprefeitura de Itaquera, a Secretaria do Verde não liberou o empreendimento. A subprefeitura informou ter se confundido com outro aterro irregular ao lado do CT do Corinthians em Itaquera. "Não sabíamos que se tratava do empreendimento na Rodovia Ayrton Senna, que é de responsabilidade da Subprefeitura da Penha", informou a subprefeitura.

OUTRO LADO - Responsável pelas obras do futuro Centro de Treinamento do Corinthians, Grava afirma que o clube também é vítima dos despejos irregulares de entulho na várzea do Rio Tietê, na zona leste, em área dentro do Parque Ecológico. As montanhas de lixo que se acumulam no terreno vizinho ao canteiro de obras corintiano não foram depositadas pelos funcionários que trabalham na obra do CT, afirmou Grava à Agência Estado.

O médico também diz ter licença do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) para fazer o empreendimento no terreno cedido pelo Estado ao Corinthians em 1994, pelo período de 50 anos. "Nós mesmo queríamos fazer a remoção do entulho e já estávamos fazendo. Talvez por isso os moradores viram caminhões nossos lá. O terreno não é do Corinthians e nunca o clube depositou lixo naquele local", argumentou Grava, que vê articulação da oposição à diretoria corintiana nas acusações. "Já ligamos até para o (governador) Alberto Goldmann para entender o que está acontecendo. Fizemos um programa na TV no fim de semana, com o Neto e o Ronaldo, apresentando o CT, e de repente aparecem essas denúncias infundadas. No futebol essas retaliações sempre acontecem", afirmou.

Ele diz desconhecer quem faz o descarte de entulho no terreno vizinho ao CT. "Já contaram para mim que uma vez chegaram cem caminhões de uma vez durante a madrugada. Isso ocorre sempre de madrugada, não dá para nossos funcionários saberem quem são os responsáveis pelo crime."