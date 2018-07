Corinthians é o clube das Américas mais popular na Ásia

Internacional e Um estudo realizado recentemente pela agência argentina Euromericas Sport Marketing, especializada em marketing esportivo, definiu os 10 clubes da América com mais popularidade no continente asiático. A pesquisa levou em conta a preferência de empresas, executivos do mundo do esporte e simpatizantes. De acordo com a agência, o Corinthians é a equipe americana mais popular na Àsia. Santos São Paulo também figuram no 'Top 10'.

A coleta das informações do estudo, que levou em conta desde clubes da América do Sul até equipes dos Estados Unidos, foi realizada entre os meses de outubro e novembro deste ano. Foi considerado o alcance dos clubes nas redes sociais, além do apelo das marcas com os torcedores e das empresas patrocinadoras. A conquista da Taça Libertadores pelo Corinthians em 2012 e o título mundial, conquistado no Japão, talvez tenha contribuído para este 'salto' de popularidade no continente mais populoso do planeta.

Gerardo Molina, professor emérito em marketing esportivo, diz que o futebol vem crescendo de forma exponencial no continente. "Existe um inusitado crescimento do futebol na Ásia. Isto se transformou em um fenômeno, provocando um crescimento de 3200% nos últimos cinco anos."