Corinthians e Red Bull Bragantino colocam tabu à prova em disputa pela liderança do Brasileirão

Corinthians e Red Bull Bragantino entraram na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder e vice-líder, respectivamente, do torneio nacional. No estádio Nabi Abi Chedid, os time paulistas se enfrentam, neste domingo, às 18h, buscando manter o domínio no topo da tabela de classificação. As duas equipes estão separadas por apenas um ponto. O time do Parque São Jorge soma nove, enquanto o clube do interior tem oito.

Um tabu importante se impõe na disputa entre as duas equipes. Desde a volta à divisão de elite do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino não perdeu para o Corinthians. Foram quatro jogos nas edições de 2020 e 2021, e o time da capital obteve apenas dois empates e saiu derrotado nos outros dois encontros.

Após empatar com o Deportivo Cali pela Copa Libertadores, na última quarta-feira, o Corinthians realizou mais um treino na Colômbia antes de retornar ao Brasil. Vítor Pereira deve promover mudanças no time titular a fim de preservar alguns atletas mais experientes.

Róger Guedes, que se envolveu em polêmica ao afirmar não se sentir à vontade no posicionamento orientado pela comissão técnica portuguesa, deve começar jogando. Ele ficou no banco de reservas na Libertadores e sequer entrou durante o duelo. Uma das principais ausência na equipe será o lateral-direito Fagner, que se lesionou no meio de semana.

"Nós temos de ir gerindo o elenco. São muitos jogos. Fazendo da melhor forma para evitar lesão. Infelizmente o Paulinho se machucou", exemplificou Vítor Pereira, ao comentar sobre as mudanças que tem feito no time principal.

"A gente sabe que é impossível jogar todas as partidas. Mas o professor escolhe quando vamos jogar e temos de estar preparados para sempre fazer um bom jogo e sair com o resultado positivo", ratificou o volante Du Queiroz, em entrevista coletiva na sexta-feira. A tendência é que o jovem comece no time titular diante do Red Bull Bragantino.

Mauricio Barbieri não comandará a equipe de Bragança Paulista no duelo deste domingo. O treinador já foi ausência no duelo com o Vélez Sarsfield pela Copa Libertadores e por motivos de precaução não deve figurar no banco de reservas. Com isso, o auxiliar e ex-jogador chileno Claudio Maldonado comandará os trabalhos do time.

Outra ausência no Bragantino será o lateral-esquerdo Ramon, que foi expulso no último jogo com o Ceará pelo Brasileirão. Entre as opções para o setor, Guilherme aponta como primeira opção. Estrela do time, Artur se recuperou de lesão, atuou alguns minutos diante do Vélez e pode aparecer no time titular.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO x CORINTHIANS

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Oriz, Renan e Guilherme; Jadsom Silva e Lucas Evangelista; Hyoran, Helinho e Sorriso (Artur); Ytalo. Técnico: Claudio Maldonado (auxiliar).

CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz e Maycon (Giuliano); Renato Augusto, Willian e Roger Guedes; Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

JUIZ: Raphael Claus (Fifa-SP)

HORÁRIO: 18h

LOCAL: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

ONDE ASSISTIR: Premiere (pay per view)