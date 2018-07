Corinthians e Santos fazem clássico da agonia no Itaquerão

Corinthians e Santos foram eliminados na Copa do Brasil, mas vivem sensações distintas no Campeonato Brasileiro – hoje se enfrentam em Itaquera, às 19h30. O time de Mano Menezes ainda tem chances concretas de garantir uma vaga na Libertadores, apesar de ser uma das equipes que mais oscila na competição. E o Santos, longe do G-4, busca motivação na rivalidade para o clássico desta noite: vencer o Corinthians no Itaquerão, algo que Palmeiras e São Paulo não conseguiram.

É lógico que uma vitória (em cima do Corinthians) não vai tirar a dor da desclassificação, mas a gente sabe que é um jogo muito importante pela rivalidade que há entre os dois clubes. E vale muito para a gente, muito para o Santos e mais ainda para o torcedor”, disse Alison, que é o responsável pela marcação à frente da zaga santista. O volante se desdobrou diante do Cruzeiro e saiu esgotado, aos 35 minutos do segundo tempo.

E não será a primeira vez que o clássico contra o Corinthians deve servir de “salvação” para conseguir se reerguer diante do seu maior rival. No ano passado, o que parecia impossível aconteceu. Cinco dias depois de ser derrotado por 8 a 0 pelo Barcelona, no Camp Nou, o Santos recebeu o Corinthians, ainda com o time campeão mundial de 2012, na Vila Belmiro, e com uma equipe com vários garotos empatou por 1 a 1, gol de William José, após estar perdendo por 1 a 0.

Torcedores revoltados que estavam do lado de fora da Vila Belmiro, prontos para promover um quebra-quebra, suspenderam as manifestações e comemoram o tropeço corintiano.

Para encarar o Corinthians, até ontem Robinho tratava do edema no músculo da coxa esquerda e era considerado dúvida. Provavelmente não vai jogar. Leandro Damião deve ter mais uma oportunidade para jogar enfiado entre os zagueiros corintianos, com Gabriel e Rildo pelos lados do campo. David Braz não se recuperou da hérnia cervical e continua fora. No seu lugar joga Bruno Uvini.

O Corinthians terá o retorno de seu principal jogador: Paolo Guerrero, o atacante que já marcou nove gols no Campeonato Brasileiro. Quando ele não joga, o time de Mano costuma se dar mal, por isso há um certo clima de otimismo para uma vitória hoje.

Mano testou algumas variações no time durante a semana, mas o peruano esteve em todas elas. Sempre jogando pelo lado esquerdo ou entrando na área como centroavante que é. A dúvida é quem será o parceiro do peruano. Malcom e Luciano brigam por um lugar no ataque. A tendência é que Malcom comece jogando.

FICHA TÉCNICA:

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Bruno Henrique, Elias, Petros e Renato Augusto; Malcom e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

Santos: Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Bruno Uvini e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Gabriel, Leandro Damião e Rildo. Técnico: Enderson Moreira.

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Local: Arena Corinthians

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view