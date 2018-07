Corinthians e São Paulo em ação na Copinha

Nesta terça-feira, 16 jogos agitam a terceira e decisiva rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com destaque para as partidas de Corinthians e São Paulo, que dependem apenas de suas forças para se garantir na próxima fase.

Situação mais confortável é a do Corinthians, que joga às 16h contra o Juventus em duelo que vale a liderança do Grupo M. Os dois times estão com seis pontos, mas o Moleque Travesso leva a vantagem pelo saldo de gols.

O São Paulo também faz confronto direto pela vaga contra o Barueri, às 21h. O time da capital é o segundo do Grupo U com quatro pontos, dois a menos que o adversário desta terça-feira.

Quem também tem boas chances de se classificar é o Botafogo, que encara o São José, às 19, precisando apenas de um empate. A equipe carioca lidera o Grupo W, com seis pontos, enquanto o time de São José dos Campos aparece logo abaixo, com quatro.

No Grupo R, o Atlético-MG enfrenta o Desportivo Brasil, às 16h, em jogo que vale a vaga, já que os dois times estão com quatro pontos. A equipe paulista leva vantagem no saldo de gols.

Confira os jogos desta terça-feira:

14 horas

Gama x Botafogo

Sinop x Marília

CSA x São Caetano

Goiânia x Paulista

Desportiva Capixaba x Santos-PB

CRB x Criciúma

16 horas

Monte Azul x Porto

Linense x Atlético-PR

Taboão da Serra x Coritiba

Sumaré x Fortaleza

Corinthians x Juventus

Desportivo Brasil x Atlético-MG

17 horas

Americano-MA x Vila Nova

19 horas

Palmas x Sergipe

São José x Botafogo-RJ

21 horas

Grêmio Barueri x São Paulo