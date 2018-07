Corinthians e São Paulo fazem do clássico uma 'final' no Itaquerão

Corinthians e São Paulo sempre será uma partida recheada de rivalidade e mobilizará multidões, mas o confronto deste domingo, às 16 horas, tem uma série de atrativos que tornam o clássico ainda mais saboroso. Além de ser a primeira vez que os rivais se enfrentam no Itaquerão, o jogo marca a despedida de Rogério Ceni contra o adversário. O resultado pode selar a sorte dos oponentes no Campeonato Brasileiro.

Os contornos de tensão ficaram ainda mais fortes após Mano Menezes ir à carga contra o que enxerga ser um favorecimento da imprensa ao Tricolor. Ao dizer que “empatamos com o Coritiba e (...) outros vão lá, tomam três, e está tudo normal”, o treinador mirou o São Paulo, mas não encontrou eco.

Dias atrás, Guerrero também ironizou a boa fase do rival. “Vamos ver se o jogo deles é vistoso contra a gente”, provocou o peruano. “Cada um pensa o que quer”, disse Muricy, sem entrar em polêmicas.

Mas, se o São Paulo ainda aspira ao título, o Corinthians sabe que, na melhor das hipóteses, obterá uma vaga na Libertadores do ano que vem. Para isso é preciso se manter no G-4.

Os últimos resultados do time de Mano foram péssimos. A derrota para o Flamengo e o empate em casa contra a Chapecoense evidenciaram uma série de problemas do time. Falta de criatividade no meio de campo, ataque ruim e erros no sistema defensivo.

Mano testou quase todas as formações possíveis e alterou combinações de meias. Neste domingo é certo que joga Renato Augusto. O outro armador pode ser Lodeiro. Mas não seria surpresa a entrada de mais um volante (Bruno Henrique).

No ataque, também há um certo mistério. Guerrero é titular mas seu parceiro não estava definido. Apesar de ter apenas 17 anos, Malcom é uma opção. Pelo gol que marcou no empate contra a Chapecoense, vive um momento melhor que Luciano e Romero.

“Tudo você leva em consideração na hora de montar o time. Um técnico precisa tomar decisões. Às vezes sua escolha passa pela segurança. Outras vezes você escolhe três atacantes”, disse Mano, sem confirmar a equipe.

OBRIGAÇÃO

Derrotado pelo Coritiba no meio de semana, o São Paulo viu o Cruzeiro voltar a abrir sete pontos na liderança e sabe que só uma reação imediata pode recolocá-lo na briga pelo título. Um novo tropeço aliado a vitória dos líderes contra o Atlético-MG praticamente sacramenta a disputa pelo título. “Temos que continuar fazendo a nossa parte”, diz Kaká.

Dois mistérios cercam a escalação do São Paulo. O primeiro, de mais simples resolução, é definir o substituto de Alexandre Pato, vetado por contrato. Ao menos pelo que deixou transparecer nas entrelinhas, Muricy Ramalho dará a Michel Bastos a incumbência. Luis Fabiano fica no banco.

“Tenho de respeitar a parte física dele. O Luis está no caminho, na hora certa ele vai jogar”, explicou o treinador, mostrando que talvez ainda não seja hora do atacante. Com isso, Kaká será adiantado e jogará mais avançado ao lado de Kardec.

Mas a grande questão é se Rogério Ceni terá ou não condições de enfrentar o rival pela última vez antes da aposentadoria. Sofrendo com uma tendinite no joelho esquerdo, o goleiro faz tratamento intensivo para estar à disposição. “Vamos esperar até o último minuto”, diz Muricy.

A boa notícia fica pelo retorno de Kaká à equipe. O meia fará seu primeiro – e provavelmente único – clássico contra o Alvinegro. Na última passagem, o retrospecto não foi dos mais felizes. Em oito jogos, foram duas vitórias, três empates e três derrotas, números que agora ficam em segundo plano diante da alegria de estar de volta ao futebol brasileiro.

“O Corinthians é um time muito bom tecnicamente, gosto muito do treinador. Vai jogar em casa, com a torcida a favor. Tem tudo para ser um ótimo jogo. Estou motivado e contando as horas para entrar em campo”, elogiou o meia.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Luciano (Malcom) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

São Paulo: Rogério Ceni; Auro, Rafael Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denílson, Souza, Ganso e Michel Bastos; Kaká e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Local: Arena Corinthians

Horário: 16 horas

Transmissão: Globo e Band