Corinthians e São Paulo lançam uniforme 2 com referências às conquistas da Libertadores

Corinthians e São Paulo lançaram, nesta sexta-feira, seus uniformes reservas para a temporada. Os modelos fazem referência a conquistas históricas das duas equipes em competições internacionais. Os modelos serão usados no restante do ano e também no início da próxima temporada.

Lançado pela Nike, o novo uniforme reserva do Corinthians adota a cor preta como predominante e usa o mapa do Estado de São Paulo ao longo de toda a camisa. Além disso, carrega as frases "Contra tudo e contra todos" - que embalou a conquista da Libertadores de 2012, dentro dos números nas costas - e "The Favela is Here" - presente em um cachecol erguido pelo técnico Tite após o título mundial, na parte interna na altura da nuca.

A combinação reserva utiliza as mesmas cores do uniforme titular: branco, preto e dourado. O dourado ganha espaço nas bordas dos números e nas mangas e golas. Os uniformes utilizam poliéster feito de fibra de garrafas plásticas. A estreia da nova camisa será neste domingo, em jogo com o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

SÃO PAULO

Já o modelo do São Paulo, fabricado pela Adidas, faz uma homenagem aos 30 anos da conquista da primeira Libertadores do time do Morumbi, erguida em 1992. Neste novo uniforme, as listras nas cores vermelha, preta e branca estão mais grossas e se estendem até as costas. A gola é inteira vermelha.

Mais algumas fotos da nova camisa II, que tá linda demais! ❤️ > https://t.co/RiQJNdMrFh#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/JXSXgJ9hZH — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 6, 2022

Para o lançamento, a fornecedora de materiais esportivos e o time tricolor utilizaram a Sala São Paulo, palco de importantes concertos na capital paulista, para a realização dos ensaios fotográficos, que contaram com as presenças dos atacantes Luciano e Calleri e o meia Gabriel Sara. As versões masculina e feminina são comercializadas por R$ 299,99, e infantil por R$ 249,99.