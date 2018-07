Corinthians e São Paulo levam mais torcidas aos estádios no Brasileirão

A rivalidade entre Corinthians São Paulo é imensa tanto dentro quanto fora de campo. E agora ganha uma disputa a mais entre os clubes, principalmente entre as torcidas, já que os dois possuem as maiores médias de público do Campeonato Brasileiro nestas 19 primeiras rodadas.

Com a torcida empolgada com a nova Arena , o Corinthians, apesar de possuir o ingresso médio mais caro do Brasil, é o time também que mais lota estádios no torneio nacional, com média de 29.635 torcedores por jogo, menos de 200 pessoas a mais do que o São Paulo, que, ao contrário do rival, utiliza uma política de preços mais em conta e, até por causa do apoio que vem recebendo, está brigando na parte de cima da tabela. Quem completa o "pódio" é o Flamengo, que colocou quase 60.000 pessoas no duelo com o Grêmio, sábado, e pulou para 25.183 de média de público no turno do Brasileirão.

Na sequência aparecem Fluminense e Cruzeiro, líder absoluto do campeonato e que, apesar de estar lutando pelo segundo título nacional consecutivo, não coloca mais de 21.855 pessoas em média no Mineirão. O Palmeiras, que não tem ainda seu estádio, o Allianz Parque, e joga no Pacaembu, apesar da má campanha no ano do centenário, conta com o apoio de 14.920 torcedores por partida, ficando com a nona melhor média do torneio.

Estado, destaque para o Santos, apenas o 16º que mais leva torcedores ao estádio; o Goiás, que sempre teve boas médias, mas registra neste ano pouco mais de 5.000 por jogo; e o Atlético-PR, que, por causa de punição sofrida na última rodada do Brasileirão de 2013, teve de mandar nove jogos fora de casa ou com portões fechados no campeonato, tem apenas 3.804 de média. Na partida contra o Palmeiras, que marcou a volta do rubro-negro à Arena da Baixada, o clube não divulgou o número de torcedores presentes. MÉDIAS DE PÚBLICO DA SÉRIE A

1- Corinthians - 29.635 de média (10 jogos em casa)

2- São Paulo - 29.487 de média (10 jogos em casa)

3- Flamengo - 25.183 de média (10 jogos em casa)

4- Fluminense - 22.336 de média (10 jogos em casa)

5- Cruzeiro - 21.855 de média (9 jogos em casa)

6- Internacional - 21.008 de média (10 jogos em casa)

7- Grêmio - 18.328 de média (9 jogos em casa)

8- Sport - 15.175 de média (9 jogos em casa)

9- Palmeiras - 14.920 de média (9 jogos em casa)

10- Atlético-MG - 12.354 de média (10 jogos em casa)

11- Coritiba - 10.695 de média (9 jogos em casa)

12- Botafogo - 10.641 de média (8 jogos em casa)

13- Bahia - 10.488 de média (10 jogos em casa)

14- Criciúma - 10.080 de média (10 jogos em casa)

15- Chapecoense - 9.652 de média (10 jogos em casa)

16- Santos - 9.310 de média (10 jogos em casa)

17- Vitória - 8.852 de média (9 jogos em casa)

18- Figueirense - 6.636 de média (9 jogos em casa)

19- Goiás - 5.391 de média (9 jogos em casa)

20- Atlético-PR - 3.804 de média (10 jogos em casa)