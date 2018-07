Corinthians e São Paulo possuem rede social para seus torcedores

Dois dos times brasileiros com mais seguidores nas redes sociais, o Corinthians e São Paulo criaram mais um mecanismo na internet para se aproximarem ainda mais com os seus torcedores. A AreaCorinthians e AreaSPFC são sites em que as pessoas podem criar um perfil pessoal e através dele encontrar ou convidar amigos, e trocar opiniões sobre os jogos, a formação da equipes e outras questões que podem surgir durante a temporada.

Além de interagir por meio de conversas, os corintianos e os são-paulinos podem criar eventos, e também enviar fotos e vídeos e compartilhá-los por meio do Facebook, Twitter e Google+ aos outros torcedores. A inscrição dos sites, criados pela MACIV Tecnologias, são feitas de maneira gratuita, e já é utilizada pelo Benfica, de Portugal.

O Corinthians, que possui 9.918.989 milhões de seguidores no Facebook, 9.918.989 no Twitter, 553.864 no Google+ e 156,252 no Instagram, é o time que mais possui seguidores nas redes sociais do Brasil. Em terceiro na lista, atrás também do Flamengo, o São Paulo tem 5.922.668 no Facebook, 1.798.309 no Twitter e supera o rival paulista no Instagram, com 282.827 fãs.