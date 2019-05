Corinthians e São Paulo se enfrentam na volta de Alexandre Pato a Itaquera

Os dias que antecederam ao clássico deste domingo, às 19h, entre Corinthians e São Paulo tiveram como personagem principal o atacante Alexandre Pato e a expectativa de como será o reencontro dele com o ex-clube na arena em Itaquera pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Pato teve uma saída nada amistosa do Corinthians em 2014, quando foi emprestado ao São Paulo em uma troca por Jadson. Na época, havia uma cláusula contratual que não permitia que o jogador enfrentasse o ex-time. O acordo terminou com a negociação do atleta para o Villarreal, em 2016.

No período da primeira passagem pelo São Paulo, Pato deixou de jogar oito jogos contra o Corinthians, com quatro vitórias da equipe alvinegra, duas do Tricolor e dois empates. Agora, estreará com a missão de buscar a primeira vitória do São Paulo em Itaquera - em 11 jogos, são oito vitórias do Corinthians e três empates.

A antipatia do torcedor corintiano que culminou na precoce saída, um ano após o clube ter pago R$ 40 milhões por sua contratação, teve como gota d’água um erro na disputa de pênaltis contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pato tentou uma cavadinha, errou e eliminou o time.

Ralf estava na equipe na ocasião e evitou a polêmica. "Não tenho o que falar do Pato, tenho de me preocupar com meus companheiros e meu time", disse. Pato também relativizou o reencontro. “Temos de encarar como um jogo normal. É um jogo que todos esperam."

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, comentou que não há qualquer mágoa com o jogador. "O comportamento da torcida não dá para a saber, mas da nossa parte será muito bem recebido."

DESPEDIDAS

O clássico marcará as despedidas de Pedrinho e Mateus Vital, do Corinthians, e Antony, do São Paulo, neste primeiro semestre. O trio foi convocado pelo técnico André Jardine para o Torneio de Toulon, que será realizada entre os dias 1 e 15 de junho. No clube alvinegro, Araos também disputará a competição pelo Chile.

"É um torneio muito importante. Eles demonstraram muita vontade de ir. Conversamos e entendemos que seria importante para o amadurecimento deles, jogar na seleção é bom para eles, não só para o financeiro do time", afirmou Duílio.

No São Paulo, Antony pediu a Cuca para se apresentar à seleção. O atacante disputou 16 partidas seguidas pelo time atuando os 90 minutos. "Acho que é um menino muito promissor, já se torna uma realidade, e naturalmente vai evoluir. Vai aprender coisas a cada dia nos treinos e nos jogos. É um grande jogador e vai se tornar muito melhor no futuro", disse Cuca.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X SÃO PAULO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Jadson; Pedrinho, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Everton e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Flavio Rodrigues de Souza

LOCAL: Arena Corinthians.

HORÁRIO: 19h.

Na TV: Pay-per-view.