Corinthians e São Paulo: vaga à final e para escapar do ‘inferno’

O jogo deste domingo colocará Corinthians e São Paulo em posições extremas, céu e inferno, após os 90 minutos. O classificado estará na final do Campeonato Paulista e o novato treinador, seja ele Fábio Carille ou Rogério Ceni, chegará com moral à decisão. O derrotado, no entanto, viverá semanas de tensão, com duas eliminações em menos de sete dias (Copa do Brasil e Estadual), cobranças e muita desconfiança após amargar um semestre sem brigar por título. Assim, os rivais têm todos os motivos do mundo para realizar um grande duelo, às 16h, na Arena Corinthians.

A equipe alvinegra tem boa vantagem. Venceu o primeiro confronto, no Morumbi, por 2 a 0 e pode agora até perder por um gol que vai para a final. Jogará em uma arena lotada de corintianos, que já quebraram o recorde de público do estádio no ano – mais de 41 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Haverá apoio e até mosaico nas numeradas.

Mesmo com cenário favorável, não será fácil superar o São Paulo. O time do Morumbi chega animado para a decisão e isso tem a ver com a boa apresentação contra o Cruzeiro na vitória por 2 a 1 no meio de semana – resultado que não foi suficiente para mantê-lo na Copa do Brasil. “Psicologicamente, a atuação em Minas fortaleceu para esse jogo. Comandamos aquela partida do início ao fim”, comenta Rogério Ceni, otimista.

Nesse quesito, o Corinthians tem maiores preocupações, uma que vez que caiu em Itaquera, nos pênaltis, na mesma competição, frente ao Inter. Mas o técnico Carille garante que o elenco está recuperado e provará isso em campo. “Temos uma vantagem enorme e vamos marcar lá em cima (no campo do rival) para mostrar que a gente quer jogo”, avisou.

Os treinadores sabem que o ‘eliminado’ terá dores de cabeça. Quem perder, só voltará a campo no fim de semana dos dias 13 e 14, quando inicia o Brasileirão. O Corinthians joga dia 13, sábado, com a Chapecoense, em casa, e o São Paulo atuará domingo, dia 14, diante, coincidentemente, do Cruzeiro, que o eliminou da Copa do Brasil.

Eles sabem que até lá serão dias turbulentos, com cobrança de torcida e incertezas sobre o futuro. Ceni e Carille não parecem correr risco de demissão, mas terão dias complicados após dois fracassos tão próximos um do outro. Ambos estudaram os adversários como manda a cartilha. “Espero um São Paulo aguerrido. O time está ferido e quando se está assim, a gente busca força onde não tem. Não podemos ser surpreendidos por isso”, avisa Carille. “O Corinthians tem uma maneira bem definida de jogar e nós temos de enfrentar uma equipe que tem a vantagem de dois gols. Vamos atacar, não há outra alternativa”, diz Ceni.

A partida deste domingo também marca o reencontro de Rodrigo Caio e Jô. No domingo passado, o zagueiro admitiu que pisou sem querer no goleiro Renan Ribeiro e fez com que o cartão amarelo dado ao corintiano fosse cancelado – advertência que seria a terceira do atacante e o tiraria da decisão – em ato de fair play, motivo de elogios e polêmica ao longo da semana.

Jô, inclusive, joga para manter uma excelente média no ano. Em quatro clássicos, foram quatro gols, sendo dois no São Paulo, um no Palmeiras e um no Santos.

Carille não tem com o que se preocupar. Os desfalques são Giovanni Augusto, reserva pouco aproveitado, e Marquinhos Gabriel, ambos machucados. Além disso, Guilherme, de malas prontas para o Atlético-PR, também não vão para o jogo.

Ceni não terá Sidão, Bruno, Buffarini, Lucas Fernandes e Nem, todos machucados, além de Marcinho e Morato, que não foram inscritos. Sem opção na direita, ele vai improvisar Wesley. Luiz Araújo, Gilberto e Thomaz brigam por uma vaga.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e

Romero; Jô.

Técnico: Fábio Carille.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Wesley, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Cueva, Lucas Pratto e Thomaz (Gilberto).

Técnico: Rogério Ceni

JUIZ: Flávio Rodrigues de Souza

LOCAL: Arena Corinthians, em Corinthians

HORÁRIO: 16h