Corinthians eliminado nos pênaltis. 'Cadê a novidade?', diz Marcos

Ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos divulgou um vídeo na internet que já faz sucesso entre os torcedores do time. Ao comentar a vitória do Palmeiras nos pênaltis sobre o Corinthians, domingo, por 6 a 5, eliminando o rival e classificando o Palmeiras para a final do Paulistão, Marcos brincou com a eliminação do maior rival: 'E o Corinthians perdeu nos pênaltis para o Palmeiras de novo? Foi eliminado...cadê a novidade?", perguntou, cheio de ironias.

Marcos foi protagonista nas vitórias do Palmeiras, também nos pênaltis, sobre o Corinthians na Libertadores em 1999 e 2000. Depois disso, ganhou a alcunha definitiva de 'São Marcos'. Neste domingo, quem garantiu a classificação do Palmeiras às oitavas de final do Paulistão foi o goleiro Fernando Prass, que defendeu as cobranças de Elias e Petros. Após o empate no tempo normal (2 a 2), o Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis e fez a festa dentro do Itaquerão.