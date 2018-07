Corinthians em alerta contra a imprevisível Chapecoense

O Corinthians vai passar por uma situação curiosa na partida deste sábado, às 16h30, contra a Chapecoense. Acostumada a escalar time misto contra equipes teoricamente menores porque estava focado em outras competições, é a equipe alvinegra quem irá entrar com atenção total na Arena Corinthians, para enfrentar um adversário que está indiferente à partida.

Após a classificação na Copa Sul-Americana, quarta-feira, o técnico Caio Júnior avisou que não iria escalar força máxima hoje, já que o primeiro jogo da semifinal será quarta-feira que vem, em Buenos Aires, contra o San Lorenzo. O treinador fez mistério, mas deve mesmo poupar alguns titulares esta tarde.

Ao contrário dos catarinenses, o Corinthians foca a atenção no Campeonato Brasileiro e precisa da vitória para continuar na zona de classificação para a Libertadores.

A experiência rara em sua carreira sob o comando de grandes clubes brasileiros faz o técnico Oswaldo de Oliveira temer o adversário. “Essa mudança não pode interferir na nossa preparação, mas causa uma surpresa e faz perder a previsibilidade da partida”, disse.

Apesar da necessidade da vitória, o Corinthians também divide suas atenções, não com outra competição, mas com o clássico da rodada que vem com o São Paulo. Por isso, Oswaldo decidiu colocar Balbuena no banco.

Ele e Vilson estão pendurados com dois cartões amarelos e, se ambos fossem suspensos, sobrariam apenas os garotos Pedro Henrique e Léo Santos para a zaga no clássico.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Vilson, Pedro Henrique e Uendel; Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero

Técnico: Oswaldo de Oliveira

CHAPECOENSE: Danilo; Gimenez, Neto, Thiego e Dener Assunção; Josimar, Gil e Cléber Santana; Ananias (Tiaguinho), Hyoran e Kempes

Técnico: Caio Júnior

JUIZ: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

LOCAL: Arena Corinthians

HORÁRIO: 16h30