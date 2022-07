Corinthians encara o Atlético-GO e coloca sua força à prova em maratona de decisões

Em boa fase e mais "cascudo", o Corinthians inicia nesta quarta-feira, às 21h30, uma maratona de decisões. Um dos poucos clubes presente em três competições diferentes, o time alvinegro encara o Atlético-GO em Goiânia, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A equipe de Vitor Pereira também está vivo na Libertadores e ocupa o segundo lugar no Brasileirão.

Foi justamente o Atlético-GO o algoz do Corinthians na edição passada da competição nacional, eliminando na terceira fase a equipe treinada então por Sylvinho. O time de Vítor Pereira, que avançou de fase após eliminar o Santos, joga, portanto, disposto a se vingar dos goianos.

O Corinthians divide seu foco entre Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. No torneio continental, também está nas quartas de final. Na competição nacional de pontos corridos, é o vice-líder, atrás do arquirrival Palmeiras. Os dias são decisivos porque, na próxima semana, encara o Flamengo no confronto que vale vaga às semifinais da Libertadores.

Cássio é a maior incógnita na escalação. O goleiro não jogou contra o Atlético-MG em razão de um desconforto muscular. Caso não possa atuar de novo, Carlos Miguel deve seguir na meta alvinegra.

É provável que Vítor Pereira dê sequência ao rodízio de peças para amenizar o desgaste físico dos atletas. As condições físicas dos jogadores vão determinar quem joga e quem gansa um descanso em meio à maratona de partidas.

Willian, por exemplo, ainda sente dores no ombro, área em que sofreu uma luxação há quase um mês e que ainda o faz jogar com uma proteção no local. "Claro que o ombro incomoda um pouco, não estou 100% ainda. Mas evoluí bastante durante todo esse tempo", admitiu.

O volante argentino Fausto Vera, de 22 anos, é mais uma opção para o elenco. Ele foi oficializado na véspera da partida e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). Está, portanto, disponível para atuar já nesta quarta. Mas deve começar no banco de reservas.

ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Hayner, Edson Felipe, Camutanga, Arthur Henrique, Marlon Freitas, Peglow, Jorginho, Airton, Ricardinho e Wellington Rato. Técnico: Jorginho.

CORINTHIANS: Cássio (Carlos Miguel), Fagner, Gil, Balbuena e Lucas Piton; Cantillo, Maycon e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (CE).

Horário: 21h30.

Local: Estádio Antônio Accioly.

TV: Globo, Premiere, SporTV.