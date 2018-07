Corinthians embarca para Argentina com apoio da torcida

SÃO PAULO - A delegação do Corinthians embarcou nesta segunda-feira à tarde para Buenos Aires, onde enfrentará o Boca Juniors na quarta-feira, pela primeira partida decisiva da Libertadores. E logo na chegada ao aeroporto de Guarulhos os jogadores puderam sentir o apoio da torcida.

Centenas de torcedores compareceram ao embarque para apoiar a equipe, que luta pelo feito histórico de conquistar a primeira Libertadores do clube. Desde a saída do ônibus até o embarque, os atletas foram acompanhados por corintianos, que cantavam o hino do time.

Boa parte destes torcedores também estarão acompanhando o Corinthians na Argentina. Muitos deles estão indo para Buenos Aires por conta própria, mesmo sem ingresso, com esperança de conseguir entrada para a decisão em La Bombonera.

Esta é a primeira vez que o Corinthians chega na final da Libertadores e a torcida não esconde que a competição é seu maior desejo. Para alcançar este objetivo, a equipe brasileira precisará passar pelo Boca Juniors, seis vezes campeão, nas finais que aconteceram nesta quarta, em Buenos Aires, e no dia 4 de julho, no Pacaembu.