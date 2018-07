Corinthians empata com Bahia e ajuda o rival Palmeiras

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 44 pontos, na oitava colocação, e na próxima rodada vai enfrentar o Vasco, sábado que vem, novamente no Pacaembu. Já o Bahia segue ameaçado pelo rebaixamento, na 16.ª posição, com 36 pontos, brigando diretamente com o Palmeiras, que tem 32 e está uma posição abaixo, dentro da zona da degola. Sábado que vem, os baianos enfrentam o Grêmio, em Pituaçu.

Antes do jogo a expectativa era pela estreia de Zizao no Pacaembu, mas ele foi cortado do banco de reservas. Isso porque a comissão técnica corintiana errou e colocou quatro estrangeiros na lista de relacionados (Ramírez, Martínez e Guerrero eram os outros), número proibido pela CBF. No fim, sobrou para o chinês, que teve que ver a partida das cadeiras numeradas.

Assim, Zizao foi mais um desfalque na lista do Corinthians, que entrou em campo repleto de reservas. A equipe também não contava com Alessandro, Paulo André, Fábio Santos, Paulinho e Ralf, poupados, além de Emerson e Danilo, contundidos.

O JOGO - No começo da partida, o Corinthians perdeu o lateral Denner. Ele voltou a sentir uma lesão muscular que o vinha deixando afastado nas últimas semanas e foi substituído por Welder. Logo em sua primeira jogada, o jogador bateu de fora da área e exigiu boa defesa de Marcelo Lomba.

Mesmo sem muita criatividade, o time da casa conseguiu abrir o placar logo aos dez minutos. Danny Morais tocou na canela de Guilherme dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Douglas bateu no canto direito do goleiro e abriu o placar. Logo em seguida, no entanto, Wallace, também lesionado, deixou o gramado.

O Corinthians continuava tomando conta da partida e perdeu boa chance aos 29 minutos. Em contra-ataque, Douglas arrancou pelo meio e tocou na direita para Guerrero, que olhou para a área e cruzou para Martínez. O argentino tocou de cabeça, à queima roupa, e exigiu grande defesa de Marcelo Lomba.

A chance perdida faria falta, porque o Bahia chegaria ao empate três minutos depois. O experiente Kleberson cobrou falta da esquerda, Fahel subiu e cabeceou prensado com Anderson Polga. A trajetória da bola enganou Cássio, que não conseguiu chegar a tempo.

O Corinthians voltou para o segundo tempo como terminou o primeiro: controlando o jogo e a posse de bola. Logo no início, Guilherme Andrade dividiu pelo alto com Fabinho, a bola sobrou com Martínez, que só não criou boa chance porque errou no domínio da bola. Aos nove minutos, Guerrero aproveitou rebote do forte chute de Guilherme e marcou, mas o árbitro anulou, assinalando impedimento corretamente.

O predomínio corintiano continuava e até Anderson Polga levava perigo no ataque. Aos 17 minutos, ele aproveitou sobra na entrada da área e emendou de esquerda, rente ao travessão. Aos 26, foi a vez de Guerrero levar perigo, ao receber dentro da área, girar no pivô e chutar em cima de Marcelo Lomba.

A entrada de Jorge Henrique até deu mais movimentação ao Corinthians, mas a falta de motivação da equipe era evidente. Do lado do Bahia, o problema era a própria deficiência técnica. No último minuto, Victor Lemos teve a chance de virar, após saída errada de Cássio, mas cabeceou para fora.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 X 1 BAHIA

CORINTHIANS - Cássio; Edenilson, Wallace (Felipe), Anderson Polga e Denner (Welder); Guilherme Andrade, Guilherme, e Douglas (Jorge Henrique); Romarinho, Martínez e Guerrero. Técnico - Tite.

BAHIA - Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Diones (Victor Lemos), Fabinho e Kleberson (Zé Roberto); Gabriel e Elias (Rafael). Técnico - Jorginho.

GOLS - Douglas, aos 10, e Fahel, aos 32 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Fahel, Danny Morais, Titi (Bahia); Guerrero, Guilherme Andrade (Corinthians).

RENDA - R$ 550.820,12.

PÚBLICO - 21.757 (total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).