Corinthians empata com o Fluminense no Maracanã e deixa o G-4

RIO - Diante de um Maracanã praticamente vazio, Corinthians e Fluminense fizeram um jogo pouco empolgante na noite desta quarta-feira, pela 14ª rodada do Brasileirão. O placar de 0 a 0, pouco coerente com o que se esperava de um duelo envolvendo os últimos campeões brasileiros, acabou freando a ascensão do time paulista e mantendo a pressão sobre o elenco carioca.

O Corinthians, que buscava a segunda vitória seguida, teve que se contentar com apenas um ponto. Com 22, deixou o G4 da tabela e perdeu a chance de se consolidar na posição de favorito ao título. Ao Fluminense restou mais um tropeço. A equipe chegou ao quarto jogo sem vitória, agora com 15 pontos, mais perto da zona de rebaixamento do que da parte superior da classificação.

Na próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Coritiba, domingo, no Pacaembu. No sábado, o Fluminense tentará iniciar sua reabilitação contra o lanterna Náutico na Arena Pernambuco.

O JOGO

Diante de um Maracanã vazio, o Fluminense tentou assumir as rédeas do jogo no primeiro tempo, contra a conhecida postura cautelosa do Corinthians. Sob pressão, o time carioca foi para cima, mas parou nas suas próprias dificuldades de armação e na boa marcação corintiana. Sem Fred, com a seleção brasileira, praticamente não tinha poder de fogo no ataque.

O veterano Felipe até se esforçava para surpreender com raros lampejos de brilhantismo. No entanto, o Flu sofria em campo. O melhor lance da primeira etapa aconteceu aos 11 minutos, quando Diguinho recebeu enfiada pela direita, foi até a linha de fundo e cruzou na pequena área. Ninguém aproveitou a grande chance.

O Corinthians, por sua vez, parecia ter poucas ambições no primeiro tempo. Com uma postura discreta, tentava crescer atacando em doses homeopáticas. Mesmo assim, criava os lances mais perigosos. Aos 18, Renato Augusto acionou Pato, que bateu em cima de Cavalieri. A cena se repetiu aos 38, desta vez com Emerson na finalização e passe de Fábio Santos.

O intervalo pouco alterou o panorama da partida. O Fluminense tentava ser mais agressivo, enquanto o Corinthians parecia mais apático. Preocupado, Vanderlei Luxemburgo resolveu fazer mudanças. E trocou Felipe e Kenedy por Wagner e Samuel. Tite, por sua vez, sacou Pato e colocou Douglas em campo.

A situação ficou mais favorável ao Corinthians aos 33 minutos, quando Gum fez entrada violenta em Emerson e recebeu o cartão vermelho direto. Rapidamente, o time paulista mudou sua postura e passou a pressionar o rival na tentativa de tirar proveito da vantagem numérica em campo.

Tite chegou a deixar a cautela de lado para dar espaço a Ibson e Danilo, nas vagas de Paulo André e Guilherme. Mas não obteve resultado. O Flu se fechou nos minutos finais da partida e garantiu o empate e o ponto na tabela.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 0 x 0 CORINTHIANS

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Igor Julião, Gum, Leandro Euzébio e Ronan; Edinho, Diguinho, Felipe (Wagner) e Willian; Rafael Sobis (Biro Biro) e Kenedy (Samuel). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Gil, Paulo André (Ibson) e Fábio Santos; Ralf, Guilherme (Danilo) e Renato Augusto; Romarinho, Alexandre Pato (Douglas) e Emerson. Técnico: Tite.

CARTÕES AMARELOS - Edinho, Igor Julião, Guilherme.

CARTÃO VERMELHO - Gum.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).