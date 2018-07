Corinthians empata com o Grêmio Prudente e segue líder

SÃO PAULO - O Corinthians perdeu os 100% de aproveitamento no Brasileirão, mas segue invicto e na liderança provisória da competição após empatar com o Grêmio Prudente em 2 a 2 fora de casa nesta quarta-feira, 26. Wanderley e Leonardo marcaram para o Grêmio. William e Dênis, contra, descontaram.

A arbitragem de Paulo César de Oliveira foi bastante criticada pelo técnico corintiano, Mano Menezes, que foi expulso ainda no segundo tempo. O juiz não assinalou pênalti em dois lances duvidosos - um para cada equipe. As câmeras da televisão também mostraram que Chicão estava impedido no lance do gol do Corinthians.

O meia Bruno César, que entrou no segundo tempo, fez sua estreia no Corinthians, e logo no primeiro lance cobrou a falta que empatou o jogo.

O Corinthians enfrenta na próxima rodada o Santos no Pacaembu no domingo às 16h e depende do resultado de Ceará x Goiás, na quinta-feira, para seguir na liderança do torneio. O Prudente, que está por enquanto em 16º, joga com o Palmeiras na Arena Barueri no sábado às 18h30.

A PARTIDA. O jogo começou morno. Mano Menezes apostou em Defederico na armação e no ataque formado por Souza e Dentinho, enquanto Toninho Cecílio armou o Prudente no tradicional 4-4-2. O Prudente era um pouco melhor, mas o Corinthians levava perigo em cobranças de falta.

No primeiro lance de perigo do time da casa, Wesley puxou bom contra-ataque pela esquerda e cruzou. Wanderley, sozinho, só teve o trabalho de empurrar no contrapé de Felipe.

Aos 18, O Corinthians respondeu com Defederico. O argentino fez boa jogada individual e invadiu a área, mas, bem marcado, chutou para fora.

O Prudente respondeu com Wesley, que fez boa tabela, invadiu a área corintiana e foi derrubado. Paulo César de Oliveira nada marcou.

A equipe alvinegra voltou a pressionar aos 24. Jucilei recebeu bom lançamento pela esquerda do ataque, invadiu a área e foi derrubado. Mano Menezes reclamou muito um pênalti, mas, mais uma vez, o árbitro mandou o jogo seguir.

GRÊMIO PRUDENTE 2 Márcio; Sasha, Diego, Leonardo e Denis; Anderson , João Vítor, Carlos Eduardo (Henrique Dias) e Wesley (Anderson Luís; Wanderlei e Flavinho (Geovane) Técnico: Toninho Cecílio CORINTHIANS 2 Felipe; Moacir (Jucilei), Chicão, William e Roberto Carlos ; Ralf, Elias (Bruno César), Paulinho e Defederico (Jorge Henrique); Souza e Dentinho Técnico: Mano Menezes Gols: Wanderley, aos 17 min do primeiro tempo, William, aos 33 min do primeiro tempo, Diego, aos 44 min do primeiro tempo, Dênis (contra), aos 29 min do segundo tempo. Árbitro: Paulo César de Oliveira Renda: n/d Público: n/d Estádio: Eduardo José Farah

O empate corintiano veio aos 31. Defederico levantou a bola na área em cobrança de falta. Chicão ajeitou de cabeça e William, de virada, fez um bonito gol.

O Corinthians melhorou com o gol e voltou a oferecer perigo aos 38. Em cobrança de escanteio, William desviou de cabeça e Márcio fez grande defesa. No rebote, Ralf chutou para fora.

Quando o primeiro tempo caminhava para o seu final, o Prudente aprontou outra vez. Em cobrança de falta na intermediária, Sasha rolou e Leonardo pegou na veia, sem chance para Felipe.

O Prudente começou melhor o segundo tempo, criando as melhores chances. O Corinthians respondia nas cobranças de falta, principalmente com Roberto Carlos, que obrigou Márcio a fazer uma boa defesa chutando da intermediária.

REAÇÃO. Então, Mano Menezes, que orientava a equipe pelo celular, mexeu no time. Entraram Jorge Henrique e Bruno César e saíram Defederico e Elias. O meia contratado junto ao Santo André fez a diferença logo em seu primeiro lance.

Em mais uma cobrança de falta da direita, mandou a bola para área e Dênis, mandou contra a própria meta.

O gol fez o Corinthians crescer e pressionar pela virada. Após cruzamento da direita, Jorge Henrique subiu sozinho e mandou no travessão.

Aos 42, Bruno César aproveitou rebote da defesa do Prudente e chutou rente a trave de Márcio. O Corinthians ainda tentou até o último minuto, mas o empate ficou de bom tamanho.