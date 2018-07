Corinthians empata com Vitória e perde liderança

A contusão do atacante, na coxa direita, aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo. Ele, que disputava a sua sétima partida consecutiva e está invicto no Brasileirão, sentiu dores e caiu em campo. Foi a partir daí que o drama corintiano começou. Até então, estava vencendo - com participação do Fenômeno no gol - e o Fluminense apenas empatava.

Os corintianos abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Ronaldo lançou Danilo. O meio-campista invadiu a área em velocidade e chutou na saída do goleiro Viáfara para fazer 1 a 0. O empate do Vitória saiu ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Ralf desviou a bola na área com a mão e o árbitro marcou pênalti. Viáfara bateu forte e fez o gol, dois minutos depois.

No segundo tempo, com Iarley no ataque, o Corinthians não conseguiu chegar com objetividade. E viu Júlio César fazer grande defesa quando Junior chegou sozinho, de frente para gol. Aos 20 minutos, quando Júnior foi lançado sozinho, driblou o goleiro corintiano e fez o gol, o auxiliar marcou impedimento.

A melhor chance do time paulista foi aos 36 minutos, quando Danilo pegou a bola na área, sozinho após disputa, e chutou alto, para fora, desperdiçando a chance de dar a vitória ao Corinthians e mantê-lo na liderança do Brasileirão. O consolo para os corintianos é a equipe garantiu classificação para a próxima edição da Libertadores com o empate em Salvador.

Os dois jogos que restam ao Corinthians são contra Vasco (em casa) e Goiás (fora de casa), nos próximos dois domingos (28 de novembro e 5 de dezembro). O Vitória chegou aos 40 pontos e segue na luta para não ser rebaixado. O desafio de escapar da zona de descenso será contra o Internacional (fora) e o Atlético Goianiense (casa).

Ficha técnica:

Vitória 1 x 1 Corinthians

Vitória - Viáfara; Nino Paraíba, Gabriel, Anderson Martins e Egidio; Neto Coruja (Bida), Uelliton, Elkeson (Henrique) e Ramon (Fernando); Adailton e Júnior. Técnico: Antônio Lopes.

Corinthians - Julio Cesar, Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias, Jucilei e Danilo; Jorge Henrique (Paulinho) e Ronaldo (Iarley). Técnico: Tite.

Gols - Danilo, aos 21, e Viáfara, de pênalti, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS).

Cartões amarelos - Egídio, Nino Paraíba (Vitória); Ralf, Elias (Corinthians).

Renda - R$ 331.800,00.

Público - 37.468 torcedores.

Local - Estádio Barradão, em Salvador (BA).