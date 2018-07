Corinthians empata por 0 a 0 com Vitória e fica longe da liderança

Eficiente e seguro no meio de semana, com pouca “fome” de vencer ontem. O Corinthians não repetiu a boa atuação que teve diante do Internacional (2 a 1) contra o Vitória no Barradão e volta de Salvador com prejuízos. Após empate sem gols diante de um rival, que deve brigar contra a queda até o fim do Campeonato Brasileiro , deixou escapar dois pontos, viu o Cruzeiro desgarrar na liderança (abriu cinco) e ainda perdeu o meia Jadson para o clássico com o Palmeiras.

Faltaram finalizações a gol diante dos baianos. Faltou melhor precisão para Jadson e companhia para o isolado Guerrero. Para quem imaginava engatar uma série de vitórias, o que o Corinthians apresentou ontem causa preocupação. O efeito gangorra do time na competição assusta.

Muito bem nas vitórias contra Flamengo, Internacional e Cruzeiro, por exemplo, o time de Mano Menezes tem deixado escapar muitos pontos contra times da parte de baixo da tabela. Foi assim na derrota para o Figueirense, no empate com o Botafogo e agora diante do Vitória.

Nos 90 minutos, o Corinthians só ameaçou no final, com cabeçadas de Romero e Renato Augusto. Wilson salvou em duas belas defesas. Parece que o fantasma do Barradão assusta. O time “perdeu” o título do Brasileiro de 2010 em Salvador, com um empate contra o Vitória, na época, também entre os últimos. Naquele 1 a 1, o Fluminense assumiu a liderança restando três rodadas e levou a taça no fim.

Agora, faltam muitas rodadas, mas o Alvinegro anda devendo bola diante de adversários que abrem mão do ataque para se dedicar à defesa. Ontem, até começou o jogo no campo de ataque, utilizando da estratégia que deu certo no meio de semana.

Com marcação sob pressão, recuperou diversas bolas e passou boa parte do primeiro tempo rodeando o gol defendido por Wilson. A postura era de quem estava à vontade, como se jogasse em seus domínios.

Guerrero arriscou sem perigo uma vez e em outra abusou da força, já Luciano teve boa chance. Talvez a melhor da primeira etapa. Não fosse egoísta e Fagner tiraria o zero do placar.

Na zona de rebaixamento, o Vitória pouco atacou, para desespero de sua torcida. Quando o fez, foi na base de chuveirinhos sem perigo e, na maioria das vezes, para alguém impedido dentro da área. A segunda etapa foi ainda pior para o time paulista. Se dominou a posse no início, caiu de rendimento, viu Cássio fazer boa defesa e levou uma bola na trave. No fim, quase venceu, mas precisa ser mais ousado fora de casa se quiser brigar pela taça.

Agora o Corinthians muda o chip e volta suas atenções à Copa do Brasil. Quarta-feira, às 22 horas, em sua arena, em Itaquera, recebe o Bahia no jogo de ida da terceira fase. Para esta partida, os ingressos que ainda não foram vendidos estão à disposição nas bilheterias: R$ 180 para arquibancada superior oeste, R$ 250 da leste e R$ 400 para oeste vip.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 X 0 CORINTHIANS

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Alemão, Kadu e Euller; Adriano (Josa), Richarlyson (Cáceres), José Welison e Léo Costa (William Henrique); Caio e Dinei. Técnico: Jorginho.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros (Renato Augusto) e Jadson (Romero); Luciano (Romarinho) e Guerrero. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Heber Roberto Lopes (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jadson e José Welison.

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).