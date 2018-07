Corinthians empresta atacante Elias ao Paraná

Elias foi o responsável por, no ano passado, por pôr fim a um hiato de 20 meses sem que nenhum jogador revelado nas categorias de base estreasse pelo time profissional do Corinthians. Mas o atacante participou de apenas quatro jogos do Brasileirão, sempre entrando nos minutos finais, e não convenceu o técnico Tite.

Além de Elias, de 19 anos, o Paraná Clube conta com outro jogador do Corinthians por empréstimo. Também está lá o zagueiro André Vinicius, mais um revelado na base, que passou pelo time principal, mas não agradou. Um terceiro corintiano que pode pintar na Vila Capanema: é o atacante Douglas, que foi artilheiro da Copa São Paulo deste ano.