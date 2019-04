Corinthians empresta atacante Gustavo Mosquito ao Vila Nova, de Goiás

O Corinthians iniciou nesta quarta-feira de fato a reformulação do elenco de olho no restante da temporada. Após a conquista do tricampeonato paulista, o clube emprestou o atacante Gustavo Mosquito para o Vila Nova-GO.

O clube goiano anunciou a contratação em suas redes sociais, mas depois apagou o post. O jogador de 21 anos chegou ao Corinthians em outubro do ano passado, mas só estreou na atual temporada. Ele teve poucas oportunidades e deixa o time alvinegro após disputar seis partidas e não marcar nenhum gol.

Mosquito tem contrato com o Corinthians até o final de 2022 e foi emprestado até o final da temporada para disputar a Série B. No Vila Nova ele terá a companhia do ídolo corintiano Danilo, que assinou com o clube no início deste ano.

O Corinthians ainda não oficializou a saída do jogador. Mas Mosquito deve ser o primeiro de uma série de atletas que serão emprestados. O atacante André Luis está na mira do Bragantino. Araos e Sergio Díaz também podem ser moedas de troca para o decorrer da temporada.

Depois de perder o primeiro jogo por 1 a 0, o time alvinegro enfrenta nesta quarta-feira, às 21h30, a Chapecoense, em Itaquera, no duelo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. A estreia no Campeonato Brasileiro será no domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.