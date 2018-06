Corinthians empresta Carlinhos e Guilherme Romão para time da Série B

O Corinthians acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Guilherme Romão e do atacante Carlinhos para o Oeste, time que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro. Os dois jogarão pelo time de Itápolis até o final do ano e serão apresentados nos próximos dias. A informação foi divulgada pelo Lance! e confirmada pelo Estado.

Romão, de 20 anos, volta ao clube onde apareceu com destaque no ano passado e justamente sua passagem pelo Oeste fez com que ele tivesse oportunidade de ser utilizado pelo técnico Fábio Carille. O problema é que o lateral não conseguiu jogar o que se esperava e ficou marcado por ter sido expulso na partida contra a Ponte Preta, na estreia do time no Campeonato Paulista.

O lateral perdeu espaço nas últimas semanas. Juninho Capixaba é o titular, Maycon, que é volante, tem treinado improvisado no setor e aparece como segunda opção, e o clube ainda está acertando a contratação de Sidcley, do Atlético-PR.

Quanto a Carlinhos, que tem 21 anos, ele é visto pela diretoria como uma promessa da base, mas os dirigentes entendem que o empréstimo o fará bem para ganhar experiência e voltar mais focado para o clube. O atacante participou do jogo contra o Atlético-GO, no Brasileiro do ano passado e dos minutos finais do jogo com o Rangers, pela Florida Cup. O garoto também perdeu mais espaço com a chegada de Matheus Matias, do ABC.