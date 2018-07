Corinthians empresta Diego Sacoman e Marcelo Oliveira O Corinthians oficializou nesta segunda-feira o empréstimo de dois jogadores do seu elenco, que vão disputar a primeira divisão do Brasileirão por outras equipes. O lateral-esquerdo Marcelo Oliveira já treina com no Atlético-PR, enquanto o zagueiro Diego Sacoman está de volta ao Ceará.