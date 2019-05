Corinthians empresta dois jogadores que vieram da base para ganhar experiência

O Corinthians emprestou dois destaques das categorias de base que subiram recentemente para o profissional. O meia Fabrício Oya, de 20 anos, atuará pelo São Bento até o final da temporada. O atacante Rafael Bilu, da mesma idade, jogará pelo América-MG também até o término do ano.

Ambos estavam sem espaço no atual elenco e foram negociados para ganhar mais bagagem no futebol. Oya tem contrato com o Corinthians até o final de 2021, enquanto que Bilu tem vínculo até o término do ano seguinte.

O São Bento já conta com o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que pertence ao Corinthians. O time foi rebaixado à Série A-2 do Campeonato Paulista e atualmente ocupa a 16ª colocação na Série B. O América-MG é o penúltimo colocado na Segundona.

O Corinthians também tinha planos de emprestar o meia Angelo Araos para um time do futebol brasileiro. Mas o jogador de 21 anos foi convocado pela seleção chinela sub-23 para disputar o Torneio de Toulon, na França. A diretoria espera que ele se destaque para depois poder negociá-lo.

Araos foi uma das principais apostas do Corinthians na temporada passada. O clube pagou R$ 17 milhões ao Universidad do Chile para contar com o jogador, que não rendeu o esperado. O Torneio de Toulon também contará com as presenças de outros dois corintianos: os meia-atacantes Pedrinho e Mateus Vital foram convocados pela seleção brasileira.