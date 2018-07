Corinthians empresta Gabriel Vasconcelos ao América-RJ

Sem espaço no elenco do Corinthians inscrito no Campeonato Paulista e na Libertadores, o jovem Gabriel Vasconcelos vai reforçar o tradicional America, do Rio. Nesta terça-feira, o clube carioca anunciou a contratação do atacante de 19 anos por empréstimo até o fim do campeonato estadual.

Gabriel Vasconcelos foi um dos destaques do Corinthians nas últimas duas edições da Copa São Paulo. Após o título da competição em 2015, chegou a treinar com os profissionais durante o ano. Foi novamente promovido após o vice na atual temporada, mas acabou ficando de fora dos planos de Tite para as duas competições deste primeiro semestre e sequer estreou no time principal.

"Vejo essa chance como uma grande oportunidade na minha vida. É a minha primeira vez como profissional e espero agarrar essa oportunidade que o America está me dando. Ainda mais por se tratar de um clube grande, já que quem conhece de futebol sabe que o America tem uma história muito bonita. Espero retribuir a confiança depositada em mim com um bom futebol", disse.

Havia a expectativa de que Gabriel Vasconcelos fosse emprestado ao Tigres, também do Rio, uma vez que a equipe firmou parceria com o Corinthians, mas seu destino acabou sendo o America. Ele terá a responsabilidade de ajudar o clube a melhorar a campanha no Carioca, uma vez que integra apenas a quinta posição no Grupo B atualmente, com quatro pontos em quatro jogos.

"Como todos sabem, na categoria sub-20 eu sempre briguei pelas artilharias e marquei muitos gols. Espero que no America não seja diferente. Agora, nessa nova etapa da minha vida, como profissional, espero fazer os mesmos gols que eu vinha fazendo na base. Vou dar meu máximo e espero retribuir a confiança de torcedores, diretoria e comissão técnica com muitos gols", comentou.