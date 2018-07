Corinthians empresta garoto Paulo Victor ao América-RN

Com as novas opções que o técnico Mano Menezes ganhou depois da chegada de reforços na intertemporada, o Corinthians decidiu emprestar o jovem atacante Paulo Victor para o América-RN. O garoto de apenas 21 anos ficará no clube potiguar até o final da disputa da Série B, em dezembro.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Paulo Victor teve poucas chances no time profissional. E agora teria ainda menos espaço no time, principalmente depois da contratação do meia uruguaio Lodeiro e do atacante paraguaio Ángel Romero, que chegaram recentemente.

Somente para o ataque, Mano Menezes já tem Guerrero, Romarinho, Luciano, Romero e Malcom, sem contar os meias que jogam ofensivamente, como Lodeiro, Jadson, Renato Augusto e Danilo. Assim, Paulo Victor acabou sendo emprestado para ganhar mais experiência no América-RN.