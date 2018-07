Corinthians empresta garoto Zé Paulo ao Atlético-PR

Destaque do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior no inicio do ano, o meia Zé Paulo vai jogar o restante do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR. Nesta terça-feira, o jogador de 20 anos foi apresentado no CT do Caju, por empréstimo, três dias antes de fechar a janela de inscrições no Brasileirão.

"Não pensei duas vezes em vir. Estar aqui é uma oportunidade única para mim. Vou fazer de tudo para ajudar os meus companheiros e espero que eles possam me ajudar aqui também", disse o jogador, na sua chegada ao CT do Caju.

Depois de uma boa Copinha, Zé Paulo foi logo promovido ao time de cima por Mano Menezes. Chegou a ser titular em dois jogos em fevereiro, participou de três partidas do Paulistão, mas acabou encostado. No Brasileiro, só teve chance em dois jogos, entrando no finalzinho contra Botafogo e Atlético-MG.