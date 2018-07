Corinthians empresta Lucca para a Ponte Preta até o fim de 2017

A Ponte Preta confirmou na manhã desta quarta-feira a contratação do atacante Lucca, de 26 anos. Ele foi liberado pelo Corinthians para fazer exames médicos e assinar um contrato de empréstimo até o final de 2017. O jogador não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica e estava fora dos planos do treinador Fábio Carille.

A passagem do atacante pelo Corinthians foi marcada por altos e baixos. Em 2015 ele chegou por empréstimo, cedido pelo Criciúma, após passagens por Cruzeiro e Chapecoense. Ele teve um começo muito bom, tanto que chamou a atenção do técnico Tite, que pediu para a diretoria comprar seus direitos econômicos - na época o clube desembolsou aproximadamente R$ 4,5 milhões.

Mas com a saída do treinador para a seleção brasileira, Lucca foi perdendo espaço no grupo. O paraguaio Romero assumiu a titularidade e correspondeu a expectativa do então técnico Cristóvão Borges. Agora o empréstimo para a Ponte Preta serve para manter o jogador em atividade, mas também tem a intenção de estreitar relações com os dirigentes do clube campineiro.

Isso porque o Corinthians ainda sonha com a contratação de William Pottker, artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2016 ao lado de Diego Souza, do Sport, e Fred, do Atlético-MG. A Ponte Preta confirmou a manutenção do atacante para o Campeonato Paulista, mas pode negociá-lo ao fim do estadual.