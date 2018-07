Corinthians empresta meia argentino Defederico ao Independiente

BUENOS AIRES - A faxina no Corinthians continua e não para nem próximo dos festejos de Ano Novo. Nesta quinta-feira, em seu site oficial, o Independiente anunciou a contratação do meia Matías Defederico por empréstimo de um ano. Sem muitas chances de jogar no clube paulista, o argentino volta ao seu país natal após um ano e meio no Brasil.

Pelo atual campeão da Copa Sul-Americana, Defederico terá muitas competições pela frente em 2011. Além da defesa do título da competição continental no segundo semestre, o Independiente jogará a Copa Libertadores da América (enfrenta o Deportivo Quito, do Equador, na fase preliminar), a Recopa Sul-Americana (contra o Internacional), a Copa Suruga Bank (contra o campeão da Copa do Japão) e os torneios Clausura e Apertura do Campeonato Argentino.

Defederico começou a carreira profissional em 2006 no Huracán, onde se destacou por três temporadas - na última, o time ficou com o vice-campeonato argentino. Chamado por muito de o "novo Messi", chamou a atenção de vários clubes e acabou sendo negociado com o Corinthians, que já tinha Ronaldo Fenômeno no elenco, no meio do ano de 2009.

No Brasil, Defederico não teve muitas chances de jogar em um clube que teve três técnicos no tempo em que esteve no clube paulista - Mano Menezes, Adílson Batista e Tite. Em 30 jogos disputados, o meia argentino conseguiu fazer apenas dois gols (um contra o Vitória, em Salvador, em 2009, e outro contra o Ceará, neste ano, no Pacaembu).