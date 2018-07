Corinthians empresta Mendoza para time de Pirlo e David Villa

A diretoria do Corinthians anunciou nesta terça-feira o empréstimo do atacante Stiven Mendoza ao New York City, time norte-americano que conta com o experiente meia Andrea Pirlo e o atacante David Villa.

O colombiano, que tem contrato com o clube paulista até 2018, acertou com o time americano até o fim deste ano. Segundo o Corinthians, Mendoza já está nos Estados Unidos, onde disputará a Major League Soccer (MLS), a principal competição de futebol daquele país, sob o comando do francês Patrick Vieira.

Este é o segundo empréstimo de Mendoza desde sua contratação pelo Corinthians no fim de 2014. No ano passado, ele foi cedido ao Chennaiyin para jogar na Índia. Ao voltar ao Brasil, perdeu espaço no elenco para os reforços do técnico Tite.

Atualmente, o treinador conta com sete atacantes no grupo corintiano: Luciano, Romero, Lucca, Rildo, Claudinho, Isaac e André.