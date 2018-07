Corinthians empresta o zagueiro Diego Sacoman para a Ponte Preta

SÃO PAULO - O Corinthians acertou o empréstimo do zagueiro Diego Sacoman para a Ponte Preta. Campeão Paulista com o Corinthians em 2009, o jogador de 24 anos acabou perdendo espaço na equipe e não seria usado pelo técnico Tite nesta temporada.

Após atuar pelo Ceará no Campeonato Brasileiro do ano passado, fechou contrato com a equipe de Campinas até o final do Paulista. Há no entanto, uma cláusula que permite a renovação do contrato por mais duas temporadas.

Ele realizou exames médicos e será apresentado oficialmente ao novo clube nesta terça-feira. Canhoto, Sacoman também pode jogar na lateral-esquerda. A opção pelo jogador foi feita depois que negociações com Digão, do Fluminense, Gustavo, do Flamengo, e Victor Ramos, do Vasco, fracassaram.

Aprovado pelo técnico Gilson Kleina, Sacoman chega para se juntar a Gian, Wescley, Willian e Ferron, os outros zagueiros da Ponte. “Temos excelentes informações sobre o atleta e queremos ter cinco bons zagueiros no elenco, pois precisamos ter opções em situações de contusão e cartões”, disse o técnico da equipe campineira.