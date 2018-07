Corinthians empresta promessa na lateral para disputar Série B pelo Oeste

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, o lateral esquerdo Guilherme Romão, de 19 anos, foi cedido por empréstimo ao Oeste até o fim de 2017. O contrato, por sua vez, tem uma cláusula determinando que o clube alvinegro pode pedir a volta do garoto a qualquer momento. Com a transferência, o jogador terá a oportunidade de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

No mês passado, Romão renovou o contrato com o Corinthians até a metade de 2020. O Corinthians vê a transferência para o time de Itápolis como uma oportunidade de dar experiência para o jovem lateral-esquerdo. Além disso, é uma posição bem servida no elenco profissional.

O time de Fábio Carille já conta com Guilherme Arana e Moisés, além de ter a possibilidade de improvisar Marciel em caso de necessidade. Com o empréstimo do garoto, o clube também reforça a ideia de manter Arana, que tem despertado interesse de clubes do exterior, até o fim da temporada.

Romão está no Corinthians desde 2015, vindo do Marília, e chegou a treinar entre os profissionais. No entanto, atuava regularmente entre os jogadores da base. Sua despedida do clube alvinegro se deu no empate por 2 a 2 com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista Sub-20 com direito a gol no clássico.