Corinthians enaltece resultado em clássico após eliminação na Libertadores

Apesar do 0 a 0 no placar no clássico com o São Paulo, os jogadores do Corinthians comemoraram o desempenho da equipe no Morumbi, ainda mais porque o time vinha de uma eliminação no meio de semana na pré-Libertadores. "O time mostrou personalidade, veio aqui e jogou", comentou o goleiro Cássio, que com boas defesas evitou os gols adversários.

LEIA TAMBÉM > Professora da rede pública é envenenada em sala de aula por alunos do 4º ano

O jogador, inclusive, evitou chamar para si os méritos do resultado, pois costuma dizer que quando faz milagre ou quando falha a postura é sempre igual. "A gente é uma equipe e se cobra muito para ser um conjunto. A gente vem de um jogo de alto nível, mas infelizmente não conseguimos a vitória. Vamos continuar trabalhando", disse.

Quem também enalteceu o desempenho da equipe foi o atacante Luan, que confessou que o Corinthians sentiu um pouquinho o cansaço porque, ao contrário do São Paulo, teve partida importante no meio de semana enquanto o rival descansou. "Isso pesou um pouquinho. A gente veio de um jogo intenso na quarta-feira, até no aspecto psicológico", afirmou.

Segundo Luan, o Corinthians insistiu, brigou e teve até chance de fazer o gol da vitória no Morumbi. "Não perdemos um clássico fora de casa. Claro que queríamos a vitória, mas a equipe está de parabéns pelo que fez", comentou o jogador, que quase deixou sua marca em cobrança de falta que Volpi salvou. "Foi mérito dele. Tentei colocar o máximo de precisão no chute, mas na próxima vai entrar", avisou.