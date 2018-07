Corinthians encaminha a contratação de meia chileno para substituir Rodriguinho

O Corinthians acertou com o Universidad de Chile a contratação do meia Ángelo Araos, de 21 anos. Para que o acordo seja sacramentado, falta apenas o jogador ser aprovado nos exames médicos e assinar contrato, algo que deve ocorrer na semana que vem. O jogador chega para tentar suprir a saída de Rodriguinho e a equipe alvinegra pagou o valor da multa contratual para conseguir sua liberação.

Segundo o gerente de futebol do Universidad, Ronaldo Fuentes, está tudo certo e o Corinthians pagará US$ 5 milhões (R$ 18,5 milhões) pelo negócio. Araos, inclusive, deixou a concentração do time chileno e deve chegar ao Brasil nos próximos dias.

"Queremos informar que Ángelo Araos deixou a concentração da Universidad de Chile aqui em Antofagasta, porque o Corinthians fez uso da cláusula de saída que o jogador tinha", disse Fuentes, em entrevista ao jornal chileno La Tercera.

Araos nasceu em 1997 e no Universidad fez cinco gols em 24 jogos. Ele já jogou como segundo volante e meia armador, justamente funções exercidas por Rodriguinho, que foi para o Pyramids, do Egito.

Na quinta-feira, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu que o clube procurava por um jogador na posição.

Próximos jogos do Corinthians:

Domingo, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)