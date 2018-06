Corinthians encaminha a venda de goleiro ‘rebelde’ para 2ª divisão da Itália

O Corinthians está próximo de confirmar a venda do goleiro Matheus Vidotto ao Bari, time da segunda divisão da Itália. O jogador de 24 anos está afastado do time profissional da equipe alvinegra desde novembro do ano passado, quando reclamou pelo fato do técnico Fábio Carille ter optado por Caíque e não ele na partida contra o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Vidotto deve ser confirmado no clube italiano em junho, quando reabre a janela de transferências. O Corinthians vai receber uma compensação financeira e ainda manterá 30% dos direitos econômicos do atleta, revelado pelo clube.

Enquanto isso, o goleiro vai continuar treinando em horários diferentes do restante do elenco. No começo do ano, Vidotto já perdeu espaço durante a pré-temporada pelo fato de não viajar para os EUA, onde a equipe participou da Florida Cup. Ele pediu liberação para resolver burocracias referentes ao passaporte italiano que ele conseguiu obter.

Na partida contra o Atlético-PR, Vidotto se irritou pelo fato de Walter ter se machucado e Carille ter optado em colocar Caíque no lugar. Recentemente, o Sport tentou seu empréstimo, mas o jogador não aceitou a negociação.