Corinthians encaminha acerto com Roger, do Internacional

Após quatro meses de procura por um centroavante, o Corinthians está próximo de acertar a contratação de Roger, do Internacional. Resta apenas o atacante rescindir contrato com o time gaúcho para ficar livre e firmar um acordo com a equipe alvinegra, que tentou contratá-lo no ano passado, mas as conversas não foram adiante.

A informação foi divulgada pelo blog do jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Estado com pessoas ligadas ao jogador. O Corinthians deve assinar contrato válido até o fim de 2019 com o jogador, mesmo período do vínculo que ele tem com o time gaúcho.

A diretoria do Corinthians busca por um centroavante desde a saída de Jô para o futebol japonês. O clube chegou a contratar Júnior Dutra, mas ele não se adaptou a posição, e ainda trouxe o jovem Matheus Matias, do ABC, mas na visão da comissão técnica, o menino de 19 anos ainda não está pronto para ser aproveitado.

Roger, de 33 anos, iniciou a carreira na Ponte Preta e teve passagens por São Paulo, Palmeiras, Ponte Preta, Al-Nassr, Sport, Fluminense, Vitória, Guarani, Kashiwa Reysol, Ceará, Sport, Atlético-PR, Suwon Bluewings, Chapecoense, Bahia, Red Bull, Botafogo e Internacional.

No ano passado, quando estava no Botafogo, ele deixou o clube após a diretoria alvinegra se recusar a pagar sua cirurgia. No Internacional, ele teve passagem discreta. Foram dois gols em 13 jogos.