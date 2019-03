Corinthians encaminha empréstimo de Giovanni Augusto ao Goiás

O Corinthians chegou a um acordo com o Goiás para o empréstimo do meia Giovanni Augusto. O jogador viajará para Goiânia ainda nesta segunda-feira para realizar exames médicos e sacramentar o acerto.

O clube paulista conseguiu que o time goiano pague uma parte do salário do atleta. No Goiás, Giovanni Augusto terá a companhia de outros dois atletas que pertencem ao Corinthians: o zagueiro Yago e o meia Marlone.

Giovanni Augusto assinará com o Goiás até o final do ano, quando terminará seu vínculo com o Corinthians. O meio-campista foi contratado pelo time alvinegro no início de 2016 junto ao Atlético-MG. Pelo Corinthians, disputou 78 jogos, marcou sete gols e conquistou o Paulista e o Brasileiro em 2017.

No ano passado, já com pouco espaço, foi emprestado ao Vasco. Retornou no início da atual temporada, mas vinha treinando em separado e sequer foi inscrito nas competições. Giovanni Augusto, curiosamente, é o autor do primeiro gol na Arena Corinthians, em 2014, quando atuava pelo Figueirense. Na ocasião o time catarinense venceu por 1 a 0 em disputa pelo Campeonato Brasileiro.

BID

O zagueiro Bruno Méndez está regularizado para estrear pelo Corinthians. O nome do uruguaio apareceu nesta segunda-feira no Boletim Informativo Diário da CBF. Méndez foi contratado junto ao Montevideu Wonderers, do Uruguai, e assinou contrato com o clube alvinegro até dezembro de 2023.