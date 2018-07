Corinthians encaminha empréstimo do meia Marlone para o Sport

O Corinthians deve acertar nos próximos dias o empréstimo do meia Marlone para o Sport por uma temporada. Se concretizada a negociação, será a segunda passagem do jogador pelo time pernambucano, onde se destacou em 2015 e chamou a atenção do clube paulista, que se empenhou em trazê-lo para assinar vínculo por quatro temporadas.

Porém, a passagem dele pelo Corinthians não foi boa e o empréstimo deve ser o segundo de Marlone desde a chegada ao Alvinegro. Após atuar 35 vezes e fazer oito gols em 2016, ele teve pouco espaço no ano seguinte e acabou cedido para o Atlético-MG. Em Belo Horizonte o jogador fez 19 partidas e acabou o Campeonato Brasileiro como reserva.

No Sport, Marlone retorna com prestígio pela boa passagem anterior. Em 2015 foram 30 partidas, com três marcados e seis assistências. A participação levou o Sport à sexta posição do Brasileiro daquele ano. As negociações para o empréstimo estão avançadas e devem ser concluídas ainda antes da virada de ano.