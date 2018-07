Corinthians encaminha venda de Gil para o futebol chinês

O zagueiro Gil deve definir nos próximos dias a sua transferência para o Shandong Luneng. O clube chinês pagará o valor da multa rescisória do jogador: 10 milhões de euros (R$ 44 milhões). O Corinthians tem direito a 90% do valor (R$ 39,5 milhões). Os 10% restantes (R$ 4,5 milhões) pertencem ao Valenciennes, da França.

Gil será o quinto titular a deixar a equipe desde o fim do Campeonato Brasileiro e o quarto a se transferir para a China. Antes deles, foram para o futebol asiático Ralf, Renato Augusto e Jadson. O atacante Vagner Love foi vendido para o Monaco.

Ainda não está definido se Gil ficará com o Corinthians no Estados Unidos até domingo ou se voltará para o Brasil antes. Na quarta-feira, a equipe enfrenta em Orlando o Shakhtar Donetsk, pela Florida Cup, e no sábado faz um amistoso com o Strikers, em Fort Lauderdale.

No fim do ano passado, o Corinthians já havia perdido o zagueiro Edu Dracena para o Palmeiras. Em meio à debandada de jogadores, a diretoria renovou o contrato do zagueiro Pedro Henrique por mais um ano, até dezembro de 2017. Na semana passada, o clube contratou Vilson, que disputou o último Campeonato Brasileiro pela Chapecoense.