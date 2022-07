Corinthians encaminha venda de João Victor ao Benfica por R$ 58,3 milhões, diz jornal português

O Corinthians tem praticamente acertada a transferência do zagueiro João Victor, de 23 anos, ao Benfica, por R$ 58,3 milhões, segundo o diário português Record. O jogador, que também era disputado pelo Porto, vai assinar contrato até junho de 2027 e deve se apresentar ao clube de Lisboa ainda nesta semana, quando inicia a pré-temporada europeia.

A diretoria do Corinthians estuda fazer contratações para o setor. O nome do paraguaio Fabián Balbuena, do Dínamo Moscou, chegou a ser cogitado para retornar ao ex-time. Nas últimas semanas, o setor defensivo passou por várias mudanças. Enquanto João Victor acertava sua ida para o futebol português, o uruguaio Bruno Méndez retornou de empréstimo do Internacional e virou opção no elenco. Já o experiente Gil foi desfalque com uma lesão na coxa e o garoto Robert Renan tem recebido chances e elogios do técnico Vítor Pereira.

Com dores no tornozelo, João Victor deve ficar fora do duelo decisivo desta terça-feira contra o Boca Juniors, na Argentina, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida de ida terminou em 0 a 0. Cinco dos sete lesionados do time fizeram testes no campo na reapresentação do elenco no domingo e podem reforçar a equipe: o zagueiro Gil, o lateral-direito Rafael Ramos, o volante Du Queiroz, o meia Renato Augusto e o atacante Willian.

"Tenho treino (no domingo), e teremos uma reunião com o departamento médico para entender (o estágio dos lesionados). Aguardamos um ou outro até quase a hora do jogo para sabermos se podem ir ou não para o jogo", disse o técnico, no sábado após a goleada por 4 a 0 para o Fluminense pelo Brasileirão.

João Victor, que atuou em 27 jogos neste ano, pode fazer dupla de zaga com Lucas Veríssimo, ex-Santos, no Benfica na próxima temporada. O clube português também conta em seu elenco com outros brasileiros, como o goleiro Helton Leite, o lateral-direito Gilberto, o zagueiro Morato e o atacante Rodrigo Pinho.