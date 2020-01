Corinthians encaminha venda de Pedrinho ao Benfica e contratação de Yony González

O Corinthians encaminhou nesta sexta-feira a venda de Pedrinho para o Benfica. O jogador deve se apresentar ao clube português somente em julho, depois da atual temporada. O clube pagará 20 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) e repassará o atacante Yony González por empréstimo com validade de um ano. A compra do jogador estrangeiro está fixada em 3 milhões de euros (R$ 14 milhões). O colombiano, ex-Fluminense, deve chegar ao Corinthians ainda em fevereiro.

O total do acordo é menos da metade do valor da multa rescisória do meia-atacante brasileiro, que é de 50 milhões de euros, o equivalente a R$ 237 milhões. Mas é um pouco maior do que a proposta inicial do próprio Benfica, que girava em torno de 15 milhões de euros (R$ 71 milhões). Para fechar o negócio, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, viajou para Lisboa e se reuniu nos últimos dias com os dirigentes do clube português. Agora, o dirigente acompanha o desfecho do negócio na Espanha.

A proposta foi também melhor do que a do Borussia Dortmund, da Alemanha. O time estava de olho no atacante desde o ano passada. A equipe alemã pretendia pagar 15 milhões de euros (R$ 71 milhões) e não subiu a oferta. O Corinthians tem 70% dos direitos econômicos de Pedrinho.

A saída no meio do ano, no entanto, atende ao pedido do jogador. O empresário de Pedrinho, Will Dantas, disse que era vontade do atleta vestir a camisa 10 do Corinthians no primeiro semestre deste ano e disputar a Libertadores. O time joga a fase de classificação da competição sul-americana. Quarta-feira, viaja ao Paraguai paea encarar o Guaraní.

Pedrinho ainda não estreou pelo time alvinegro na temporada. Ele está com a seleção brasileira sub-23 na disputa do pré-olímpico da Colômbia. O time do técnico Jardine encerra nesta sexta-feira, 22h30 (de Brasília), diante do Paraguai, sua participação na primeira fase do torneio - a equipe já está garantida no quadrangular final. A competição dá aos dois melhores colocados vaga para os Jogos de Tóquio-2020.