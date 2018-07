Corinthians encaminha venda do atacante Léo Jabá para o futebol russo

O Corinthians aguarda somente a assinatura de contrato para fechar a venda do atacante Léo Jabá ao Akhmat Grozny, da Rússia. A negociação tem o valor total de R$ 7,5 milhões, dos quais R$ 5,6 milhões vai ficar com o clube, que é dono de 75% dos direitos econômicos do jogador.

Léo Jabá, de 18 anos, tem sido pouco utilizado pela equipe. O atacante disputou 20 partidas pelo clube, o último deles contra a Chapecoense, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador publicou foto nas redes sociais no fim de semana já com a camisa da nova equipe, que acaba de mudar de nome. Até meses atrés se chamava Terek Grozny.

O valor da contratação deve ser transferido à vista para o Corinthians. Essa modalidade de pagamento pesou para a diretoria aceitar as condições, já que meses atrás recusou outra proposta do futebol russo porque receberia o montante em parcelas. Quem realizou essa oferta foi o Lokomotiv, de Moscou.