Corinthians encara América de Cali, da Colômbia, na semi da Libertadores Feminina

O Corinthians conheceu na noite de domingo quem será o seu adversário nas semifinais da Copa Libertadores Feminina, que está sendo disputada na Argentina. Poucas horas depois de golear o Santiago Morning, do Chile, por 7 a 0, pelas quartas de final, o time alvinegro acompanhou a surpreendente vitória do América de Cali, da Colômbia, sobre o Boca Juniors por 2 a 1.

Corinthians e América de Cali já são velhos conhecidos em Libertadores. Os dois times dividiram o mesmo grupo na primeira fase da competição continental. O duelo, inclusive, foi o mais duro para as brasileiras até o momento. Com muita dificuldade para achar espaços, o time comandado pelo técnico Arthur Elias venceu as colombianas por 3 a 0.

Leia Também Pela pandemia, futebol completa um ano sem torcida nos estádios brasileiros

Esse placar foi o menor do Corinthians nesta edição da Libertadores. Além dos 7 a 0 no Santiago Morning, o time brasileiro aplicou, na primeira fase, um 16 a 0 no El Nacional, do Equador, e um 8 a 0 no Universitário, do Peru. A curiosidade também fica por conta de outro reencontro. No último título do Corinthians na Libertadores, em 2019, o América de Cali foi o adversário justamente na semifinal. Na oportunidade, 4 a 0 para a equipe alvinegra, que viria a bater a Ferroviária na final e conquistar o troféu. Agora, o novo confronto será nesta quarta-feira.

No domingo, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, o Corinthians não precisou fazer força para conquistar a almejada classificação às semifinais. Superior durante todo o confronto, os gols foram marcados por Gabi Nunes (duas vezes), Vic Albuquerque (duas vezes), Adriana, Grazi e Crivelari.