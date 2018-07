Corinthians encara Atlético-MG e pode ter trio em campo

Gil e Elias participaram da excursão da seleção brasileira pelos Estados Unidos, mas atuaram poucos minutos nos amistosos contra Colômbia e Equador. Já Guerrero jogou os 90 minutos da vitória por 2 a 0 sobre o Catar, em Doha, na última terça - o atacante chegou a marcar um gol. "Se física e mentalmente eles não tiverem condições, eu não vou escalar os atletas. Em partidas como essa, os mínimos detalhes são decisivos. A conversa que vou ter com eles vai ser determinante", disse Mano Menezes.

Nesta quarta, o uruguaio Lodeiro, que atuou na última segunda na vitória por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, no país asiático, voltou aos treinos no CT do Parque Ecológico, mas como é reserva no Corinthians, a sua condição física não preocupa tanto Mano Menezes e o meia deve continuar como opção no banco.

Inicialmente o treinador não iria usar Elias, Gil e Guerrero diante do Atlético, mas mudou de ideia depois que o retorno do trio ao Brasil foi antecipado. "O departamento de futebol conseguiu com que eles estivessem de volta 24 horas antes da partida. Posso até fazer uma pequena movimentação em campo à tarde para ver como os jogadores estão se sentindo", disse Mano Menezes.

O Atlético vive situação idêntica com Diego Tardelli, que também estava com a seleção brasileira nos Estados Unidos. Na última terça, ele participou do amistoso contra o Equador. Titular, o atacante esteve em campo por 65 minutos e só saberá se enfrentará o Corinthians após avaliação física momentos antes da partida.

O Corinthians não vence há três rodadas no Brasileirão (empates com Fluminense e Criciúma e derrota para o Grêmio) e precisa retomar o caminho das vitórias para não ser ultrapassado na tabela de classificação por um rival direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O Corinthians tem 33 pontos e o Atlético, 30, porém somará uma vitória a mais.

A partida desta quinta também terá impacto nos confrontos entre as duas equipes pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida será em 1.º de outubro, no Itaquerão, e o jogo de volta no dia 15, em Belo Horizonte. "O resultado em si do Campeonato Brasileiro não interfere na Copa do Brasil, mas os acontecimentos e decisões que vão ocorrer no decorrer da partida serão importantes para os dois próximos jogos que faremos contra eles", disse Mano Menezes.